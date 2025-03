Reta final! Será desta que Joana Diniz é exposta como autora do polémico mexerico sobre Daniela e Bruno de Carvalho?

No Secret Story - Desafio Final, nesta última semana a Voz sugere que se recorde os mexericos que mais deram que falar e revela que, desta vez, os mexericos vêm assinados. Joana fica logo nervosa, por achar que pode aparecer o mexerico que escreveu em tempos, onde associava Bruno a Daniela e que deixou a bailarina chateada. A concorrente levanta-se para ler um mexerico e, por sorte, calha o dito mexerico. A concorrente improvisa e inventa algo, para espanto de Inês que a considera “genial”, já que ninguém desconfiou. Depois Miguel decide relembrar que não gostou que tivessem falado da sua família no dia anterior e Inês discute com ele, acusando-o de fazer o mesmo. Também Iury acusa-o de estar a vitimizar-se. Entretanto Joana levanta-se, para rasgar o mexerico e deitá-lo na sanita.