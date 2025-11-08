Reunião pacífica no alpendre acaba com farpa de Liliana: «Sem Sal»

No Secret Story 9, o ambiente no alpendre foi mais calmo do que o habitual, com os concorrentes a trocarem opiniões sobre as dinâmicas do jogo de forma pacífica. Entre risos e reflexões, Liliana destacou-se ao dar a sua perspetiva sobre algumas jogadas, considerando que há concorrentes com um “jogo sem sal”, o que gerou algumas reações discretas entre o grupo.
Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22
