Revelado o plano de Fábio para «sujar a imagem de Pedro». «Ele pode sair»

No Secret Story 9, a gala ganhou intensidade quando Cristina Ferreira lançou uma VT que deixou a casa em choque. As imagens exibidas revelaram conversas tensas e colocaram Pedro no centro das atenções, que ficou visivelmente surpreendido com as duras palavras de Fábio. Confrontado em direto, Fábio tentou justificar-se, afirmando que agiu «de certa forma para proteger a Liliana».

No desenrolar da discussão, Fábio acabou por assumir, perante todos, que sente interesse por Liliana e até levantou a possibilidade de Pedro partilhar do mesmo sentimento, acrescentando ainda mais fogo à polémica dentro da casa.

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. Hoje um deles vai abandonar a Casa dos Segredos, mais ainda pode votar para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07

PEDRO – 761 20 20 18

