Revolta de Marisa levanta suspeitas. Liliana mais perto que nunca: «Não sei se eles têm um segredo em comum»

Pedro foi eleito Chefe de Limpezas da Semana e escolheu Liliana como subchefe, decisão que gera imediato descontentamento em Marisa. No confessionário, Marisa admite estar confusa com a atitude do marido e critica a escolha por considerar que dá demasiado destaque a Liliana. No quarto, Pedro reúne o grupo e distribui as tarefas da semana. Ao notar a sintonia entre Pedro e Liliana, Marisa perde a paciência e abandona a divisão. A reação exaltada de Marisa não passa despercebida a Liliana, que revela à Voz suspeitar que Marisa e Pedro possam partilhar um segredo. No jardim, Dylan, Inês e Bruno insinuam que ponderam boicotar a liderança de Pedro caso discordem das decisões tomadas.

