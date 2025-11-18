Revoltada, Marisa fala mal de Pedro Jorge a Bruno e Inês

No Secret Story 9, Marisa perdeu completamente a cabeça com Pedro Jorge ao descobrir que ele escolheu Liliana para sublíder, apesar de ela própria não se ter candidatado a líder por consideração ao marido. Sentindo-se desvalorizada, acusou Pedro Jorge de ingratidão, ao que ele respondeu chamando-a de «piada», «hipócrita» e acusando-a de falsidade, além de afirmar que ela joga contra ele. A discussão terminou com Marisa a chamá-lo de ingrato. Mais tarde, já no alpendre, Marisa desabafou com Bruno e Inês, lamentando que Pedro Jorge e Liliana estivessem «já amiguinhos outra vez», enquanto tentava recompor-se da discussão.
