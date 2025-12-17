Já chegámos ao whatsapp!
Revolução na casa: Liliana e Fábio querem instaurar a dieta líquida

No quarto, Liliana e Fábio aproveitaram um momento a sós para traçar a estratégia da semana, agora que o concorrente assume o cargo de chefe de limpezas. Entre decisões firmes, o casal definiu que a casa entraria numa espécie de regime, com refeições reduzidas a sopa e tostas, numa preparação para a semana de Natal. Mais tarde, Liliana mostrou-se especialmente ativa no papel de adjunta, empenho que não passou despercebido a Leandro, que começou a observar atentamente a nova dinâmica e as intenções por trás das decisões do casal.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Vote através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

  • Hoje às 01:03
Enquanto Liliana e Fábio trocam beijos apaixonados na cama, Pedro e Marisa passam a noite separados
12:27

02:56
Liliana serve croquetes e arroz... Mas é o aspeto que causa polémica
04:23

01:13
Marisa diz sobre o próprio marido: «Duas caras e duas personalidades»
03:52

00:45
Fábio incomodado com comentários de Liliana: «Dizes que não sou homem como antigamente»
01:28

00:26
Pedro conversa com Marisa sobre comentários acerca da forma como trata as mulheres
02:35

00:13
Polémico: Pedro escolhe Marisa numa dinâmica, mas a mulher escolheu outra pessoa
03:23

00:06
Marcia Soares brilha em dia especial: «Maravilhosa»

15 nov, 10:19
Fim do mistério. Desvendada a identidade do "admirador secreto" de Marcia Soares

Ontem às 11:27
O almoço feito por Liliana choca os concorrentes e há quem se recuse a comer
18:35

Ontem às 14:13
Depois da vitória no Big Brother 2020, Soraia Moreira surpreende com conquista inédita

15 dez, 18:03
Vencedora do Big Brother surpreende fãs com anúncio inesperado: «Ainda custa acreditar»

15 dez, 18:14
Fora do Secret Story, Dylan mostra-se ao lado de mulher especial: «A matar saudades»

Há 22 min
Francisco Monteiro anuncia despedida: «É preciso olhar para os sítios certos»

Há 59 min
Jéssica Vieira abre o coração sobre a nova fase da sua vida: «Quero fazer acontecer»

Há 1h e 3min
Mafalda Diamond toma decisão drástica «Esta é a minha carta aberta...»

Ontem às 21:17
Joana Diniz recebe declaração de amor de ex-concorrente

Ontem às 18:47
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

10 dez, 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

10 dez, 22:21
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»
01:14

10 dez, 18:49
Fora do Secret Story, Dylan mostra-se ao lado de mulher especial: «A matar saudades»

Há 22 min
Francisco Monteiro anuncia despedida: «É preciso olhar para os sítios certos»

Há 59 min
Jéssica Vieira abre o coração sobre a nova fase da sua vida: «Quero fazer acontecer»

Há 1h e 3min
Mafalda Diamond toma decisão drástica «Esta é a minha carta aberta...»

Ontem às 21:17
Joana Diniz recebe declaração de amor de ex-concorrente

Ontem às 18:47
Vânia Sá sofre "percalço" com o Porsche de 200 mil euros: «Lá se foi...»

13 dez, 12:44
Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

12 dez, 17:06
Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

12 dez, 13:03
Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»
04:52

12 dez, 12:42
Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Foi o dia da despedida...»

12 dez, 11:23
Cristina Ferreira toma importante decisão que envolve a forma física... e há uma foto reveladora!

Há 1h e 3min
Este foi o problema de saúde que levou Francisco Macau ao hospital

Há 1h e 20min
Francisco Macau revela problema de saúde: "Estas cicatrizes na minha barriga..."

Há 1h e 42min
Liliana Almeida: "Está doente, irá precisar de uma intervenção cirúrgica. Peço ajuda com as vossas orações"

Há 2h e 42min
Jéssica Vieira confessa: "Às vezes, até me sinto um bocado perdida. Não romantizo isto"

Ontem às 17:44
