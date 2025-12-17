Revolução na casa: Liliana e Fábio querem instaurar a dieta líquida

No quarto, Liliana e Fábio aproveitaram um momento a sós para traçar a estratégia da semana, agora que o concorrente assume o cargo de chefe de limpezas. Entre decisões firmes, o casal definiu que a casa entraria numa espécie de regime, com refeições reduzidas a sopa e tostas, numa preparação para a semana de Natal. Mais tarde, Liliana mostrou-se especialmente ativa no papel de adjunta, empenho que não passou despercebido a Leandro, que começou a observar atentamente a nova dinâmica e as intenções por trás das decisões do casal.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Vote através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.