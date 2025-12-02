«Ridicularizaste-me!»: Leandro e Bruna pegam-se em forte discussão

No Secret Story 9, Bruna intromete-se na conversa de Marisa e Leandro. A concorrente chama a atenção de Leandro para uma chávena de café no sofá. O concorrente responde e Bruna acaba por recordar as imagens que passaram, em que o concorrente supostamente terá dirigido ofensas a Bruna. Leandro acabou por se desculpar da situação, referenciando certos acontecimentos anteriores: «Ridicularizaste-me! Gozaste com os meus trejeitos.»
Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BRUNA – 761 20 20 03
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA – 761 20 20 16
PEDRO – 761 20 20 18