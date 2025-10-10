Risos: Concorrentes dançam ao som de música infantil

No Secret Story 9, o bom humor tomou conta da casa com uma nova dinâmica divertida. Sempre que toca a música infantil «Doidas, doidas andam as galinhas», os concorrentes são obrigados a dançar. Ao longo do dia, cada um tem ainda a missão de proteger um ovo, que não pode ser roubado por nenhum colega. O desafio promete animação e muitas trapalhadas dentro da casa.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:

ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!