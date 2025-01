Rita Almeida desaba em lágrimas com saudades de Marcelo... mas será que a culpada foi na verdade Iury Mellany

No Secret Story - Desafio Final, a Rita desabafa com a Iury sobre as saudades que sente do Marcelo e acaba por desabar em lágrimas. Percebemos então, em confessionário, que a Iury tem como missão secreta fazer 3 concorrentes chorar. Entretanto, a Rita continua em baixo e confessa que tem medo de ser uma planta, pois os concorrentes que entraram mais tarde apontam-na como tal. Por fim, no confessionário, a Iury revela à Voz que foi difícil cumprir a missão e assume que o choro da Rita foi um acaso e que nem o tinha associado à mesma…