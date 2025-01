Rita Almeida descobre o botão que acaba com as privações e Gabriel Sousa reage: «Foi oferecido...»

No Secret Story - Desafio Final, a Daniela confronta a Inês sobre a sua falta de coerência, pois fica ofendida quando tocam nas suas fragilidades, mas depois faz o mesmo aos outros. Acusa a adversária de ter ouvido uma conversa sobre os comentadores em que se emocionou e de depois ter falado sobre isso no Elevador. A Inês não aceita a crítica, pois não viu a Daniela tão emocionada como pinta. A Daniela refere que a partir de agora, tem “compaixão zero” com a Inês. Entretanto, surge uma pista na porta giratória - uma planta da Casa com a sala assinalada - e todos começam à procura de algo na divisão. A Rita acaba por descobrir o botão e, ao carregar, a Voz informa que se acabaram as privações. Todos especulam sobre o que terá isto a ver com o segredo da semana.