Rita Almeida em tenso confronto com Patrícia Carvalho: «Fica-te mal!»

No Secret Story - Desafio Final, os ânimos na casa parecem acalmar, mas não por muito tempo. A Iury continua a condenar os concorrentes que incumpriram as regras e acaba por se levantar da mesa por se sentir provocada pela Inês. A Rita aproveita o embalo e também critica a atitude da Patrícia por andar a interpretar o papel de que estava com fome, quando durante a noite andou a comer. A concorrente reprova ainda a atitude de quem sujou as casas de banho, mesmo não sabendo que foi o autor da brincadeira. A Iury atira que a Patrícia é uma “VTZeira” por fazer de tudo para aparecer e, irritada, a Rita acaba por virar costas. A Inês insurge-se contra a Iury por considerar que já estão a exagerar e as duas concorrentes desentendem-se.