No «Dois às 10», recebemos Rita Almeida, expulsa do «Secret Story - Desafio Final». A ex-concorrente admite que ficou em choque com a decisão de Miguel e Vânia e que não estava à espera de ser expulsa. Rita Almeida confessa que ficou surpreendida e que não esperava ser expulsa. «Foi o choque», afirmou a ex-concorrente.