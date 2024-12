Rita compara desconforto de Renata a desconforto de Margarida com Rafael

A Rita recorda que, tal como a Renata se sentiu desconfortável com o comportamento do Diogo e não verbalizou, o mesmo aconteceu com a Margarida em relação a uma atitude do Rafael. A Margarida admite que não disse nada e, assim como a Renata, não pôde esperar que alguém adivinhasse e soubesse da sua história de vida. O Gonçalo insiste que a Renata muda de opinião constantemente, insinuando que é incoerente. A Renata condena que tanto a Margarida como o Gonçalo não tenham o mesmo cuidado que exigem dos outros, ameaçando que vai apanhar a mais nova na curva.