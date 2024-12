Rita critica Marcelo: «Sinto que às vezes lhe sobe ali qualquer coisa à cabeça»

No Secret Story - Casa dos Segredos, o Marcelo confronta a Rita, depois de a namorada afirmar que lhe retirava alguma autoestima por considerar que está a ser arrogante e achar que o mundo está contra ele. Acusa-a de estar do lado dos seus adversários e teme que esteja a passar a imagem de que está com o ego inflamado. A Rita garante que vai sempre proteger o Marcelo, no entanto, não vai deixar de dar a sua opinião. Remata que não está do lado do inimigo, ainda assim ressalva que nem sempre os inimigos do Marcelo estão errados.