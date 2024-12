No Última Hora do Secret Story, analisamos as imagens que Rita viu no confessionário da gala de ontem. Rita falou com Marcelo sobre o momento em que ambos fizeram o sinal de consentimento. O concorrente mostra-se bastante envergonhado e a Rita condena-o por ter dado a entender que estava nas suas mãos o facto de a relação ter ou não pernas para andar.