Rivais unidas contra Pedro. Ana desabafa com Inês

A Ana desabafa com a Inês sobre o Pedro andar revoltado e relembra que implicou consigo devido à quantidade de massa do almoço, sem qualquer sentido. A concorrente não entende as atitudes do Pedro e acredita que ele se está a tentar destacar relativamente ao Leandro. Ao mesmo tempo, no quarto, o Pedro critica o suposto cansaço da Ana, junto da Marisa.