Romance no ar: Pedro Jorge declara-se a Marisa com palavras que derreteram corações

No Secret Story 9, Pedro Jorge e Marisa aproveitaram o dia chuvoso para uma conversa mais intimista. Entre risos e confissões sobre o que fariam fora da casa num dia assim, o concorrente acabou por se declarar à mulher: “Já te disse que és a mulher mais bonita do mundo?”. Veja o momento ternurento aqui.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
