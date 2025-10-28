Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Romance no ar: Pedro Jorge declara-se a Marisa com palavras que derreteram corações

No Secret Story 9, Pedro Jorge e Marisa aproveitaram o dia chuvoso para uma conversa mais intimista. Entre risos e confissões sobre o que fariam fora da casa num dia assim, o concorrente acabou por se declarar à mulher: “Já te disse que és a mulher mais bonita do mundo?”. Veja o momento ternurento aqui.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!

  • Secret Story
  • Há 2h e 57min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

«Onde está a estratégia?»: Pedro Jorge repreende Marisa
04:48

«Onde está a estratégia?»: Pedro Jorge repreende Marisa

19:36
Fábio continua em lágrimas e critica Liliana: «Estás-te a deixar afetar por causa de outras pessoas»
02:09

Fábio continua em lágrimas e critica Liliana: «Estás-te a deixar afetar por causa de outras pessoas»

19:18
Inês corta relações? Dylan surpreendido pela postura implacável
00:24

Inês corta relações? Dylan surpreendido pela postura implacável

19:07
«Onde é que tu viste maldade em mim?»: Marisa Susana indignada com opinião de Pedro Jorge
04:47

«Onde é que tu viste maldade em mim?»: Marisa Susana indignada com opinião de Pedro Jorge

19:05
No limite? Fábio desaba em lágrimas com toda a casa ‘contra’ si
02:25

No limite? Fábio desaba em lágrimas com toda a casa ‘contra’ si

18:58
Inês Morais tem opinião polémica sobre concorrente: «Não há pachorra»
02:37

Inês Morais tem opinião polémica sobre concorrente: «Não há pachorra»

18:47
Mais Vídeos

Mais Vistos

«Casei sozinha e...»: O segredo de Marisa Susana que levou os concorrentes às lágrimas
05:07

«Casei sozinha e...»: O segredo de Marisa Susana que levou os concorrentes às lágrimas

Hoje às 10:03
Cristina Ferreira rendida a esta ex-concorrente: «Tens a cara mais bonita, é perfeita na televisão»

Cristina Ferreira rendida a esta ex-concorrente: «Tens a cara mais bonita, é perfeita na televisão»

Hoje às 14:00
Acertou? Pedro Jorge e Marisa em pânico com palpite de Leandro
03:57

Acertou? Pedro Jorge e Marisa em pânico com palpite de Leandro

Há 2h e 49min
«Casei sozinha»: A história surreal do segredo de Marisa Susana, que tem um detalhe 'picante'

«Casei sozinha»: A história surreal do segredo de Marisa Susana, que tem um detalhe 'picante'

Hoje às 12:37
Bernardina Brito exibe transformação após perder peso e fazer procedimento estético no rosto

Bernardina Brito exibe transformação após perder peso e fazer procedimento estético no rosto

4 set, 13:17
Ver Mais

Notícias

Tem uma semana e já conquistou a Internet. Vídeo do filho recém-nascido do Arrumadinho torna-se viral

Tem uma semana e já conquistou a Internet. Vídeo do filho recém-nascido do Arrumadinho torna-se viral

Há 34 min
O retrato de família mais fofo de sempre. Isa Oliveira celebra 30 anos: mas é o estilo do filho que 'rouba' atenções

O retrato de família mais fofo de sempre. Isa Oliveira celebra 30 anos: mas é o estilo do filho que 'rouba' atenções

Há 55 min
Separada? Ana Barbosa põe fim a rumores e esclarece: «Recebi muitas mensagens e...»

Separada? Ana Barbosa põe fim a rumores e esclarece: «Recebi muitas mensagens e...»

Há 1h e 8min
Vânia Sá mostra imagens inéditas do rosto da filha que ainda não nasceu: e são uma fofura

Vânia Sá mostra imagens inéditas do rosto da filha que ainda não nasceu: e são uma fofura

Há 1h e 25min
Afonso Leitão quebra o silêncio sobre negócio com Catarina Miranda: «Eu vou...»

Afonso Leitão quebra o silêncio sobre negócio com Catarina Miranda: «Eu vou...»

Há 2h e 50min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

26 out, 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

26 out, 19:19
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

23 out, 16:43
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Tem uma semana e já conquistou a Internet. Vídeo do filho recém-nascido do Arrumadinho torna-se viral

Tem uma semana e já conquistou a Internet. Vídeo do filho recém-nascido do Arrumadinho torna-se viral

Há 34 min
O retrato de família mais fofo de sempre. Isa Oliveira celebra 30 anos: mas é o estilo do filho que 'rouba' atenções

O retrato de família mais fofo de sempre. Isa Oliveira celebra 30 anos: mas é o estilo do filho que 'rouba' atenções

Há 55 min
Separada? Ana Barbosa põe fim a rumores e esclarece: «Recebi muitas mensagens e...»

Separada? Ana Barbosa põe fim a rumores e esclarece: «Recebi muitas mensagens e...»

Há 1h e 8min
Isa Oliveira faz hoje 30 anos, mas é ela quem presenteia os fãs com as fotos mais fofas de sempre do filho

Isa Oliveira faz hoje 30 anos, mas é ela quem presenteia os fãs com as fotos mais fofas de sempre do filho

Há 1h e 10min
Vânia Sá mostra imagens inéditas do rosto da filha que ainda não nasceu: e são uma fofura

Vânia Sá mostra imagens inéditas do rosto da filha que ainda não nasceu: e são uma fofura

Há 1h e 25min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

Há 2h e 55min
Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

Ontem às 17:32
Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

Ontem às 17:14
Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

Ontem às 14:51
A atravessar momento difícil, Bárbara Parada destaca conquista: "Foi bom para ocupar a cabeça"

A atravessar momento difícil, Bárbara Parada destaca conquista: "Foi bom para ocupar a cabeça"

Ontem às 10:21
Ver Mais Outros Sites