Romance no ar: Pedro Jorge declara-se a Marisa com palavras que derreteram corações

No Secret Story 9, Pedro Jorge e Marisa aproveitaram o dia chuvoso para uma conversa mais intimista. Entre risos e confissões sobre o que fariam fora da casa num dia assim, o concorrente acabou por se declarar à mulher: “Já te disse que és a mulher mais bonita do mundo?”. Veja o momento ternurento aqui.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

