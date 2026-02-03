Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas

Ruben Silvestre recorreu às redes sociais para partilhar uma novidade muito aguardada pelos fãs. O jovem revelou que já existe uma data definida para mostrar a tatuagem que está a fazer nas costas, dedicada a Maycon Douglas e a outra pessoa importante da sua vida que já faleceu.

Segundo Ruben, os trabalhos continuam a avançar com vários acabamentos, um processo que exige tempo e detalhe. Devido aos treinos, nem sempre tem sido possível prolongar as sessões, mas o projeto já tem conclusão marcada.

A tatuagem deverá ficar finalizada no dia 2 de março, data em que promete revelar o resultado final. Entusiasmado, Ruben garantiu que está a adorar o trabalho e deixou a certeza: quando estiver concluída, «vai arrepiar».