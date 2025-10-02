Rui afirma saber que Mariana gosta do concorrente: «Ela tem interesse em mim». Será recíproco?

No Secret Story 9, durante um almoço especial, Rui assume que Mariana tem interesse em si. Será recíproco?

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Veja mais:

Acompanhe tudo ao minuto