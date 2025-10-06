Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Rui critica atitude de Sandro na gala: «Não gostei do comentário»

No Secret Story 9, durante uma dinâmica, Rui comenta a atitude de Sandro, durante a gala, depois de ser confrontado com imagens polémicas em que, em cunjunto com Fábio e Liliana, criticavam o corpo de Mariana. 

Recorde o que aconteceu:

Na gala do Secret Story 9, os concorrentes viram um resumo de todas as conversas que surgiram nas costas uns dos outros e a reações são imperdíveis. Uma delas, foram os comentários sobre o corpo de Mariana feitos por Liliana, Sandro e Fábio. Liliana quis explicar que a situação está descontextualizada e que tudo não passou de um debate de teorias sobre o segredo da açoriana. Fábio e Sandro explicaram que chegaram a pensar que o segredo de Mariana estivesse relacionado com uma transição de género. Mariana não gostou do que viu e, ao ouvir Sandro falar, atirou: «Sou mais homem do que ele, se calhar... Talvez falta-te de tomates».

Mantenha-se a par dos últimos acontecimentos:

Liliana termina relação com o noivo Zé perante Portugal inteiro - Secret Story - TVI
O que aconteceu após Liliana terminar o noivado com Zé? O abraço a Fábio e muito mais - Secret Story - TVI
Liliana termina noivado com Zé e agarra-se a Fábio. As imagens mais marcantes da noite - Secret Story - TVI

Continue a acompanhar tudo no site do Secret Story e na app do TVI Reality.

  • Secret Story
  • Hoje às 17:11
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Família de Dylan sobre relação com Vera: «Não apoiamos muito»
01:09

Família de Dylan sobre relação com Vera: «Não apoiamos muito»

19:53
Imagéns noturnas inéditas! Fábio e Liliana quase se beijaram?
02:12

Imagéns noturnas inéditas! Fábio e Liliana quase se beijaram?

19:51
Liliana e Ana Cristina aos berros! Veja a discussão que levou Nuno Eiró a interromper a emissão
03:49

Liliana e Ana Cristina aos berros! Veja a discussão que levou Nuno Eiró a interromper a emissão

19:44
Fábio sai em defesa de Liliana contra Ana Cristina: «Isso é gravíssimo»
02:36

Fábio sai em defesa de Liliana contra Ana Cristina: «Isso é gravíssimo»

19:39
Tensão na Cadeira Quente: Dylan e Leandro em confronto aceso
06:02

Tensão na Cadeira Quente: Dylan e Leandro em confronto aceso

19:36
De rastos depois de terminar com Zé, Liliana chora na cama - As imagens que não viu
04:01

De rastos depois de terminar com Zé, Liliana chora na cama - As imagens que não viu

19:29
Mais Vídeos

Mais Vistos

Rui perto do segredo de Pedro Jorge? Concorrente revela comportamento na gala que denunciou tudo
07:22

Rui perto do segredo de Pedro Jorge? Concorrente revela comportamento na gala que denunciou tudo

Hoje às 13:41
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

29 set, 00:03
Quase de lábios colados: As imagens quentes de Liliana e Fábio antes do fim do noivado
02:08

Quase de lábios colados: As imagens quentes de Liliana e Fábio antes do fim do noivado

Hoje às 14:07
Esqueceram-se do segredo? Pedro e Marisa quase que se beijam à frente de todos
02:51

Esqueceram-se do segredo? Pedro e Marisa quase que se beijam à frente de todos

Hoje às 14:56
Liliana termina noivado com Zé e agarra-se a Fábio. As imagens mais marcantes da noite

Liliana termina noivado com Zé e agarra-se a Fábio. As imagens mais marcantes da noite

Hoje às 09:00
Ver Mais

Notícias

Lucas, Duarte ou Rodrigo? Conheça o nome do bebé de Tatiana e Rúben Boa Nova

Lucas, Duarte ou Rodrigo? Conheça o nome do bebé de Tatiana e Rúben Boa Nova

Há 1h e 5min
Cristiano Ronaldo foi informado de que Sandro ia entrar no Secret Story. Será que votou para o salvar?

Cristiano Ronaldo foi informado de que Sandro ia entrar no Secret Story. Será que votou para o salvar?

Há 3h e 41min
Goucha surpreende fãs do futebol com dedicatória a jogador do Sporting

Goucha surpreende fãs do futebol com dedicatória a jogador do Sporting

Hoje às 16:48
Fanny regressa à feira ao lado da família e do namorado: «Dormimos na carrinha, tomámos banho de água fria»

Fanny regressa à feira ao lado da família e do namorado: «Dormimos na carrinha, tomámos banho de água fria»

Hoje às 16:35
«A maior bomba»: Sandro fica em choque ao descobrir o segredo de Liliana e o casal verdadeiro do Secret Story

«A maior bomba»: Sandro fica em choque ao descobrir o segredo de Liliana e o casal verdadeiro do Secret Story

Hoje às 16:02
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Surpresa! Em estúdio, Diogo Alexandre revela os seus favoritos
01:12

Surpresa! Em estúdio, Diogo Alexandre revela os seus favoritos

Hoje às 00:53
Liliana apanha desilusão e chora ao saber que será ou Fábio ou Sandro a sair do Secret Story
10:30

Liliana apanha desilusão e chora ao saber que será ou Fábio ou Sandro a sair do Secret Story

Hoje às 00:17
Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

4 out, 20:26
Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

4 out, 20:19
Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

4 out, 20:16
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Lucas, Duarte ou Rodrigo? Conheça o nome do bebé de Tatiana e Rúben Boa Nova

Lucas, Duarte ou Rodrigo? Conheça o nome do bebé de Tatiana e Rúben Boa Nova

Há 1h e 5min
Cristiano Ronaldo foi informado de que Sandro ia entrar no Secret Story. Será que votou para o salvar?

Cristiano Ronaldo foi informado de que Sandro ia entrar no Secret Story. Será que votou para o salvar?

Há 3h e 41min
Goucha surpreende fãs do futebol com dedicatória a jogador do Sporting

Goucha surpreende fãs do futebol com dedicatória a jogador do Sporting

Hoje às 16:48
Fanny regressa à feira ao lado da família e do namorado: «Dormimos na carrinha, tomámos banho de água fria»

Fanny regressa à feira ao lado da família e do namorado: «Dormimos na carrinha, tomámos banho de água fria»

Hoje às 16:35
Sandro namora com mulher 22 anos mais nova. E estas são as juras de amor que trocam em público

Sandro namora com mulher 22 anos mais nova. E estas são as juras de amor que trocam em público

Hoje às 16:01
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável
04:42

Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável

Hoje às 00:47
Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story
03:04

Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story

Hoje às 00:08
Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa
03:49

Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa

3 out, 09:59
«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro
02:17

«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro

1 out, 12:13
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

29 set, 08:15
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Liliana Almeida vive "momento tão bonito"... e muito bem acompanhada!

Liliana Almeida vive "momento tão bonito"... e muito bem acompanhada!

Há 1h e 8min
A enfrentar separação, Sónia Jesus celebra: "Um dos dias mais importantes da minha vida"

A enfrentar separação, Sónia Jesus celebra: "Um dos dias mais importantes da minha vida"

Há 3h e 7min
Pedido de casamento a caminho? Mafalda de Castro responde!

Pedido de casamento a caminho? Mafalda de Castro responde!

Hoje às 16:32
Catarina Miranda manda alfinetada... e mostra presente de Afonso Leitão ao detalhe!

Catarina Miranda manda alfinetada... e mostra presente de Afonso Leitão ao detalhe!

Ontem às 19:06
Após pedido de namoro, Catarina Miranda lança farpas a Jéssica Vieira: "O Afonso portou-se como um senhor"

Após pedido de namoro, Catarina Miranda lança farpas a Jéssica Vieira: "O Afonso portou-se como um senhor"

Ontem às 18:00
Ver Mais Outros Sites