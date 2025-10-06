Rui critica atitude de Sandro na gala: «Não gostei do comentário»

No Secret Story 9, durante uma dinâmica, Rui comenta a atitude de Sandro, durante a gala, depois de ser confrontado com imagens polémicas em que, em cunjunto com Fábio e Liliana, criticavam o corpo de Mariana.

Na gala do Secret Story 9, os concorrentes viram um resumo de todas as conversas que surgiram nas costas uns dos outros e a reações são imperdíveis. Uma delas, foram os comentários sobre o corpo de Mariana feitos por Liliana, Sandro e Fábio. Liliana quis explicar que a situação está descontextualizada e que tudo não passou de um debate de teorias sobre o segredo da açoriana. Fábio e Sandro explicaram que chegaram a pensar que o segredo de Mariana estivesse relacionado com uma transição de género. Mariana não gostou do que viu e, ao ouvir Sandro falar, atirou: «Sou mais homem do que ele, se calhar... Talvez falta-te de tomates».

