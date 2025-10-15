Rui decide não desistir do programa e Mariana fica aliviada: «Sentimentos à flor da pele...»

Depois de mostrar vontade em desistir, o Rui volta a conversar com a Mariana para revelar a decisão que tomou. A Mariana confessa que ficou abalada com a situação e o Rui partilha que é bom chegar ao fundo do poço para subir a seguir. O Rui acaba por prometer à Mariana que só abandona a casa no dia em que os portugueses decidirem.