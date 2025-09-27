Rui é acusado de estar a dar 'esperanças amorosas' a uma concorrente

No Secret Story 9, Rui está a conversar a sós com Mariana, e esta acha que o colega está a dar esperanças a uma certa concorrente. Este defende-se e é perentório em relação à sua posição dentro da experiência.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:
CARINA – 761 20 20 06
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país