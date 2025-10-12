Já chegámos ao whatsapp!
Rui e Bruno Simão escondem alimentos numa mala

No Secret Story 9, Rui e Bruno Simão organizam uma mala cheia de alimentos escondidos dos restantes concorrentes. Esta é a nova polémica da casa e está a dar que falar. Na noite anterior, Rui e alguns elementos dos Reis da Treta revelaram que têm alimentos escondidos do grupo rival, o Gangue dos Frescos.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar: 

ANA - 761 20 20 01
ANA CRISTINA - 761 20 20 02
DYLAN - 761 20 20 07
FÁBIO - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 12
LÍDIA - 761 20 20 13

  Secret Story
  Hoje às 10:16
