Rui pede desculpa a Liliana após conversa desconfortável sobre relações: «Eu não acredito, mas...»

No Secret Story 9, Rui decide falar com a Liliana e revela que vai evitar falar mais no assunto mas mantém a opinião de que ela é solteira. Liliana volta a dizer que não é por ser comprometida que se vai afastar dos rapazes. No entanto, revela não gostar de passar a imagem que anda atrás de um homem. Veja tudo.

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.

Vote para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07

PEDRO – 761 20 20 18

