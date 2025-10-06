Já chegámos ao whatsapp!
Rui perto do segredo de Pedro Jorge? Concorrente revela comportamento na gala que denunciou tudo

No Secret Story 9, Dylan tem uma conversa em privado com Rui sobre teorias de segredos. O segredo de Pedro Jorge acaba por ser tema e Rui parece estar desconfiado do colega, revelando ter reparado num comportamento deste na gala que denunciou tudo.

  Secret Story
  Hoje às 13:41
