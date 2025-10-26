Rui teme a gala de hoje? «Acrediam que eu possa sair esta noite»

No Secret Story 9, Rui conversa com Mariana, junto à piscina, logo pela manhã. O concorrente desabafou e revelou haver pessoas na casa que acreditam na possibilidade de ser expulso esta noite. Outros, acham que não.
Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19
