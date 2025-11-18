Rutura: Marisa rompe com Pedro Jorge e desabafa com o grupo rival

No Secret Story 9, Marisa perdeu a cabeça com Pedro Jorge ao descobrir que ele escolheu Liliana para sublíder, apesar de ela não se ter candidatado a líder por consideração ao marido. Sentindo-se desvalorizada, acusou-o de ingratidão, e Pedro Jorge respondeu chamando-a de «piada», «hipócrita» e acusando-a de falsidade, além de afirmar que ela joga contra ele. A discussão terminou com Marisa a chamá-lo de ingrato. Mais tarde, no alpendre, Marisa desabafou com Bruno, criticando o facto de Pedro Jorge e Liliana estarem «já amiguinhos outra vez». Inês e Dylan acabaram por se juntar à conversa, levando Marisa a desabafar com o grupo oposto ao do marido, num momento que expôs a rutura crescente entre os dois.

