Rutura total entre Liliana e Fábio: «Tu deixas o teu noivo por minha causa e eu meto-te a chorar»

Após o fim do Especial com Cristina Ferreira, Liliana e Fábio voltam a discutir. Fábio não gostou de ver Pedro Jorge a dar um abraço a Liliana. Por isso, os dois concorrentes trocam palavras azedas entre si.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

