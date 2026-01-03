No Em Família, recebemos Leandro para uma conversa sobre o seu percurso como concorrente do Secret Story 9. Ele conta que esta foi a segunda vez que se inscreveu num reality-show e fala do seu gosto pelo formato.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Sabia que esta não foi a primeira vez que Leandro concorreu a um Reality-show? Ele conta tudo
- Secret Story
- Há 3h e 22min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
01:31
Sabia que esta não foi a primeira vez que Leandro concorreu a um Reality-show? Ele conta tudo
Há 3h e 22min
01:40
Leandro assume que preferia que Liliana vencesse o Secret Story em vez de Pedro. Saiba porquê
Há 3h e 13min
02:16
Leandro revela conversa privada com a família de Pedro. E o que lhe disseram é surpreendente
Há 3h e 14min
01:11
Apesar de não ter cumprimentado Pedro, Leandro faz revelação que pode mudar tudo: «Quero dizer…»
Há 3h e 19min
01:12
Inédito: Leandro explica finalmente porque não cumprimentou Pedro na final do Secret Story
Há 3h e 21min
01:42
Caso Maycon Douglas: Buscas suspensas devido às condições meteorológicas
Hoje às 11:49
02:07
Liliana faz revelações surpreendentes sobre a relação de Fábio com a sua família
Ontem às 19:06
05:47
Desaparecimento de Maycon: Psicóloga analisa o impacto emocional da falta de respostas na família
Ontem às 12:25
07:10
Cristina Ferreira sobre o desaparecimento de Maycon: «Os amigos têm 1% de esperança de que ele possa ser encontrado vivo»
Ontem às 12:20
03:30
Liliana quer distância desta ex-concorrente: «Custa-me acreditar como conseguia ser tão má»
Ontem às 11:56
03:30
Filhos de Pedro e Marisa são fãs de Liliana: «E agora, Pedro, o que vamos fazer?»
Ontem às 11:55
03:30
Cláudio Ramos dá conselho a Liliana: «Eu acho que não deves ser amiga destas pessoas»
Ontem às 11:55
03:00
Liliana sobre relação com Fábio: «A minha mãe disse logo que o problema foi...»
Ontem às 11:47
01:15
Pedro Jorge já conhecia Liliana antes de entrar no «Secret Story»: «A Marisa pressentia alguma coisa»
Ontem às 11:43
02:15
Liliana sobre relação de Marisa e Pedro: «Não sinto amor ali»
Ontem às 11:42
05:11
Cristina Ferreira sobre ser apelidada de «madrinha» de Liliana: «Que fique aqui bem claro»
Ontem às 11:39
01:05
Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais. E o anúncio deixa qualquer um derretido
Ontem às 11:33
01:14
Liliana: «Se dependesse de mim, acho que o Zé reatava a relação»
Ontem às 11:28
01:39
Após sair do Secret Story, Liliana revela que recebeu mensagem de Zé: «Não tenho intenções de responder»
Ontem às 11:27
01:24
Liliana em choque ao descobrir a fama de Zé: «Já percebi que ele ultrapassou»
Ontem às 11:25
03:48
Liliana revela que Zé a traiu durante a sua relação: «Nada se compara ao que ele me fez»
Ontem às 11:23
03:48
Cristina Ferreira confronta Liliana: «Traíste o Zé durante a relação?»
Ontem às 11:23
03:00
Liliana vê como Zé assistiu, em direto, à sua aproximação a Fábio
Ontem às 11:19
03:23
Liliana sobre comentários de Pedro Jorge: «Senti-me um nojo»
Ontem às 11:17
01:27
Cláudio Ramos elogia Liliana: «Acho mesmo que devias estar com o cheque de 250 mil euros»
Ontem às 11:12
05:50
Cristina Ferreira faz revelação inesperada: «Eu agora já posso dizer...»
Ontem às 10:44
08:19
Cláudio Ramos sobre Pedro Jorge, vencedor do Secret Story: «Eu não lhe reconheço verdade»
Ontem às 10:39
03:38
Cláudio Ramos sobre Liliana, do Secret Story: «Para mim, foi a vencedora do programa»
Ontem às 10:30
02:58
Cristina Ferreira faz revelação sobre os bastidores de Marisa e Pedro: «Fiquei com a sensação de que...»
Ontem às 10:04
02:10
Cristina Ferreira revela o que lhe disseram os filhos de Pedro Jorge e Marisa
1 jan, 21:25
03:00
Pedro reage ao facto de Leandro não ter felicitado a sua vitória: «Já me disseram que...»
1 jan, 19:51
03:36
Pedro Jorge surpreendido em direto com uma mensagem de quem menos esperava
1 jan, 19:47
01:23
Pedro Jorge reage a conflito entre sogros e pais: «O meu sonho tornou-se um pesadelo. Chatearem-se»
1 jan, 19:41
02:12
Pedro Jorge chora sem fim e o motivo é... Marisa
1 jan, 19:31
02:00
«Se eu estivesse solteiro...» Pedro faz revelação inédita que envolve duas concorrentes do Secret Story
1 jan, 19:26
02:37
Pedro Jorge temeu perder contra Inês: «Com o Dylan a mexer-se pela Inês...»
1 jan, 19:17
03:26
É desta! Marisa Susana revela que se vai casar este ano
1 jan, 19:06
03:26
Exclusivo: Marisa Susana apresenta a filha, pela primeira vez, em direto
1 jan, 19:05
01:32
«Bebé a caminho»: Solange Tavares e Nelson Fernandes respondem à pergunta que não quer calar
1 jan, 18:55
05:58
5 dias depois do pedido de namoro veio o pedido de casamento. Nelson e Solange revelam o motivo da 'pressa'
1 jan, 18:54
02:53
Jéssica Vieira recorda relação com Afonso Leitão: «Quem nunca sofreu...»
1 jan, 18:30
09:21
Temos voz? Jéssica Vieira estreia-se no mundo da música
1 jan, 18:29
04:22
Este foi o gesto de Marisa após a vitória de Pedro. O momento romântico do casal comove qualquer um
1 jan, 01:08
04:31
Todas as reações: Este é o grande vencedor com 58% dos votos
1 jan, 00:54
03:00
Estúdio em Festa: Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9
1 jan, 00:50
02:33
Gritos e aplausos! Este é o grande vencedor do Secret Story 9
1 jan, 00:49
03:43
«Eu não gostei da…»: Flávio Furtado tem opinião polémica sobre Pedro
1 jan, 00:47
02:30
Estúdio em delírio! Assim foi a entrada triunfal de Pedro e Inês antes do Duelo Final
1 jan, 00:42
03:20
«Os mais desafiantes e os mais...»: A mensagem emocionante de Cristina Ferreira para os concorrentes do Secret Story 9
1 jan, 00:34
04:32
«Traz um quentinho ao nosso coração»: Cristina Ferreira surpreendida com momentos e dedicatórias tocantes
1 jan, 00:30
02:52
Esta é a Voz! Veja os episódios mais épicos que o anfitrião partilhou com os concorrentes
1 jan, 00:24
04:26
O último adeus! Emocionados, finalistas despedem-se da casa... e da Voz
1 jan, 00:20
03:20
Liliana tenta conter as lágrimas ao ouvir os comentadores: «Falhaste porque o fizeste no sítio errado»
31 dez 2025, 23:57
01:07
Liliana faz revelação inédita: «Estava a pensar que ficaria em segundo e o Pedro em primeiro»
31 dez 2025, 23:53
02:54
Má língua sem fim: Intrigas e comentários mais picantes da casa foram revelados
31 dez 2025, 23:39
03:42
Lugar de bronze atribuído: Saiba quem ficou no terceiro lugar do Secret Story 9
31 dez 2025, 23:32
02:57
O que se passa nos bastidores? Leandro recusa beijo de Marisa e Flávio Furtado expõe mau ambiente
31 dez 2025, 23:27
03:10
Liliana assume o seu maior arrependimento dentro da casa: «Foi quando disse que dava duas lambadas...»
31 dez 2025, 23:24
05:12
Insultos e discussões feias: Estas foram as polémicas que marcaram o Secret Story 9
31 dez 2025, 23:21
02:23
Ainda se lembra? Famosa cantora portuguesa viveu história semelhante à de Liliana dentro de um reality show
31 dez 2025, 23:17
05:00
Última tomada de posição! Finalistas fazem os seus próprios pódios do Secret Story: e as escolhas surpreendem
31 dez 2025, 23:11