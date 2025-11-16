Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Sacrificou-se por Liliana, mas agora recebeu a consequência... e não é nada positiva

No Secret Story 9, Fábio toma uma decisão muito importante no que toca a Liliana. O concorrente "sacrificou-se" e voltou a sentar-se na cadeira das trevas para que Liliana pudesse ler a carta da família. Em lágrimas, a concorrente lê tudo em direto e não contém a emoção. Depois, o concorrente é surpreendido por uma severa consequência que pode mudar o seu destino no jogo. 

Hoje é noite de gala e há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo. 

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País

  • Secret Story
  • Há 1h e 50min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Ana Cristina descobre que Pedro é casado com Marisa: Veja a reação da expulsa
02:06

Ana Cristina descobre que Pedro é casado com Marisa: Veja a reação da expulsa

00:34
Leandro, Dylan, Marisa Susana e Ana: Um conquista a imunidade e outro apaga dois votos nas nomeações
05:46

Leandro, Dylan, Marisa Susana e Ana: Um conquista a imunidade e outro apaga dois votos nas nomeações

00:32
Entre Pedro Jorge e Ana Cristina, veja quem foi o concorrente expulso da casa
09:16

Entre Pedro Jorge e Ana Cristina, veja quem foi o concorrente expulso da casa

00:15
«Estive entre a vida e a morte (...) Perdi 18 quilos em 22 dias»: Veja quem está por trás deste segredo
05:13

«Estive entre a vida e a morte (...) Perdi 18 quilos em 22 dias»: Veja quem está por trás deste segredo

23:53 Ontem
«Prefiro esta que a Vera»: Mãe de Dylan não deixa nada por dizer sobre a nova 'nora'
01:23

«Prefiro esta que a Vera»: Mãe de Dylan não deixa nada por dizer sobre a nova 'nora'

23:43 Ontem
A Voz divide a casa em três grupos e por cada grupo, um sacrificado: Veja a consequência
08:52

A Voz divide a casa em três grupos e por cada grupo, um sacrificado: Veja a consequência

23:41 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

Cristina Ferreira abre o álbum do «casamento» com João Monteiro: e as fotos estão a encantar Portugal

Cristina Ferreira abre o álbum do «casamento» com João Monteiro: e as fotos estão a encantar Portugal

15 nov, 19:45
Não vai acreditar! Ex-concorrente marca presença inesperada na Gala do Secret Story

Não vai acreditar! Ex-concorrente marca presença inesperada na Gala do Secret Story

Há 3h e 0min
As primeiras palavras da família de Liliana, que a deixaram num pranto: «O amor também precisa de espaço»

As primeiras palavras da família de Liliana, que a deixaram num pranto: «O amor também precisa de espaço»

Há 2h e 12min
Tatuagem de Pedro para os filhos é descoberta por Marisa Susana: «Agora vou apontar para o segredo...»
02:27

Tatuagem de Pedro para os filhos é descoberta por Marisa Susana: «Agora vou apontar para o segredo...»

Ontem às 13:49
Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

18 set, 16:18
Ver Mais

Notícias

Duelo final de mulheres. Saiba quem foi a concorrente expulsa do Secret Story

Duelo final de mulheres. Saiba quem foi a concorrente expulsa do Secret Story

Há 39 min
Há uma coincidência arrepiante por detrás do segredo de Bruno

Há uma coincidência arrepiante por detrás do segredo de Bruno

Há 1h e 3min
Bruno esteve «entre a vida e a morte» por duas vezes: «Disseram que, mais uns minutos, ficava ali»

Bruno esteve «entre a vida e a morte» por duas vezes: «Disseram que, mais uns minutos, ficava ali»

Há 1h e 7min
As primeiras palavras da família de Liliana, que a deixaram num pranto: «O amor também precisa de espaço»

As primeiras palavras da família de Liliana, que a deixaram num pranto: «O amor também precisa de espaço»

Há 2h e 12min
Não vai acreditar! Ex-concorrente marca presença inesperada na Gala do Secret Story

Não vai acreditar! Ex-concorrente marca presença inesperada na Gala do Secret Story

Há 3h e 0min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado

9 nov, 23:00
Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno

6 nov, 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

4 nov, 09:48
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Sem ideias para entreter os mais pequenos? Pizza pode ser a solução e esta receita é infalível

Sem ideias para entreter os mais pequenos? Pizza pode ser a solução e esta receita é infalível

Ontem às 19:38
Um centro de dia transformado num Secret Story? Existe e guarda segredos bombásticos!

Um centro de dia transformado num Secret Story? Existe e guarda segredos bombásticos!

Ontem às 19:35
Que volta de 180 graus: Afonso Leitão surge como nunca o viu. E é "chocante"

Que volta de 180 graus: Afonso Leitão surge como nunca o viu. E é "chocante"

Ontem às 19:03
Arrepiante! Cristina Ferreira mostra «a última conversa» com pessoa especial: «Morreu dias depois»

Arrepiante! Cristina Ferreira mostra «a última conversa» com pessoa especial: «Morreu dias depois»

Ontem às 18:54
Dançarino de reality show morre atropelado por camião. Vídeo mostra momento trágico

Dançarino de reality show morre atropelado por camião. Vídeo mostra momento trágico

Ontem às 18:09
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

12 nov, 11:22
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio
04:27

Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio

12 nov, 00:55
Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa
01:13

Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa

11 nov, 23:43
Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial
04:35

Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial

11 nov, 23:00
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Imagem inédita: após reconciliação, Carolina Braga beija namorado na boca!

Imagem inédita: após reconciliação, Carolina Braga beija namorado na boca!

Ontem às 19:34
"Francisco Monteiro, já foste": Bárbara Parada muito cúmplice de companhia especial...

"Francisco Monteiro, já foste": Bárbara Parada muito cúmplice de companhia especial...

Ontem às 13:56
Conhecida apresentadora faz confissão sobre Vitó: "Foi visto algumas vezes em sítios desses"

Conhecida apresentadora faz confissão sobre Vitó: "Foi visto algumas vezes em sítios desses"

Ontem às 12:29
Em biquíni, Soraia Moreira posa em foto sensual e Daniel Guerreiro tem reação inusitada: "Até a bússola fica desorientada"

Em biquíni, Soraia Moreira posa em foto sensual e Daniel Guerreiro tem reação inusitada: "Até a bússola fica desorientada"

Ontem às 09:10
"Big Brother": após cinco anos, ex-concorrente muito polémico está irreconhecível... vestido de mulher!

"Big Brother": após cinco anos, ex-concorrente muito polémico está irreconhecível... vestido de mulher!

Ontem às 08:56
Ver Mais Outros Sites