Sacrificou-se por Liliana, mas agora recebeu a consequência... e não é nada positiva

No Secret Story 9, Fábio toma uma decisão muito importante no que toca a Liliana. O concorrente "sacrificou-se" e voltou a sentar-se na cadeira das trevas para que Liliana pudesse ler a carta da família. Em lágrimas, a concorrente lê tudo em direto e não contém a emoção. Depois, o concorrente é surpreendido por uma severa consequência que pode mudar o seu destino no jogo.

Hoje é noite de gala e há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

