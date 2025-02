Saiba o que levou Inês Morais a sair da cama de Joana Diniz para dormir na sala: «Chateada e magoada...»

No Secret Story - Desafio Final, a Joana e a Inês continuam de costas voltadas e, na casa de banho, a Joana e a Daniela comentam o facto de a Inês ter dormido na sala. A Joana compara a situação a um casal de namorados que, quando um se chateia, não dorme na cama. No confessionário, a Joana admite que não vai insistir com a Inês e que quando a amiga quiser pode voltar ao “poiso”. Ao mesmo tempo, no quarto, a Inês desabafa com o Tiago sobre o mal-estar com a Joana e refere tudo o que a magoou.