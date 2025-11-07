Sala das Teorias ao rubro: Pedro torna-se o alvo principal das críticas

No Secret Story 9, a sala das teorias voltou a ser palco de muita análise e ainda mais má língua. Raquel, Fábio, Ana e Leandro juntaram-se para avaliar os colegas, categorizando-os entre protagonistas, jogadores e neutros. A conversa rapidamente aqueceu e o nome de Pedro acabou por ser o mais visado, gerando comentários que prometem causar tensão dentro da casa.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

RAQUEL – 761 20 20 22

