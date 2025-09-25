Sala das Teorias estreia-se com Dylan, Inês, Vera e Rui a levantar suspeitas surpreendentes

No Secret Story 9, Dylan conquistou um privilégio especial e teve a oportunidade de inaugurar a Sala das Teorias. Para partilhar o momento, escolheu Inês, Vera e Rui como companheiros. Entre risos e especulações, o grupo lançou várias teorias sobre os segredos da casa, algumas mais improváveis e outras que até podem estar muito próximas da verdade.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

