«Saltou para cima de mim»: Marisa Susana faz graves acusações a Liliana

No Especial Secret Story 9, após assistirmos às imagens completas do conflito de hoje à tarde, protagonizado por Liliana e Marisa Susana, onde uma panela de massa foi a causa de tudo... as concorrentes reagem ao sucedido. Insultos como "porca" e "badalhoca" foram proferidos e acusações como "saltas para cima de mim", também.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

