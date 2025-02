Sandrina Pratas em lágrimas, por causa de Miguel Vicente: «Se quer ser meu amigo, porque me ataca!?»

Numa atividade em que os concorrentes têm de atribuir uma cor aos colegas, Sandrina Pratas atribui o vermelho a Bruno de Carvalho e Miguel Vicente questiona a escolha, pedindo que justifique melhor. Sandrina avisa o colega para não a provocar, pois numa situação anterior calou-se quando o podia ter enterrado, referindo-se a um comentário que o colega fez sobre o seu peito. Miguel pede para esclarecer a situação, mas a concorrente recusa, avisando que tem limites e que não quer trazer o assunto, nem quer mais conversas com o colega. Perante a insistência do Miguel, Sandrina abandona a atividade e chora no wc.

Desabafa depois no confessionário, pois não percebe como Miguel quer ser seu amigo, mas só a deita abaixo.