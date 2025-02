Sandrina Pratas não aguenta as saudades: «Sinto que a abandonei»

Joana Diniz e Bruno de Carvalho são os Deuses da casa e têm de atribuir a cada concorrente, a característica que lhe falta.

Joana atribui a lealdade a Ossman e, logo de seguida, atribui-lhe também a verdade, levando os outros a comentar que ela embicou com o colega. Joana explica que o colega tenta sempre ir pelo lado bonito, mas distingue o dizer bonito do dizer mentiras.

Joana atribui depois a falta de força a Sandrina por ser mãe, referindo que tem muito orgulho na amiga. Sandrina emociona-se e desaba no confessionário com saudades da filha. Depois da intervenção, Inês Morais critica as palavras usadas por Joana, pois todos têm o direito a sentir saudades, mesmo não tendo filhos.

No seguimento disto, Bruno atribui a falta de empatia a Inês e acrescenta que quando for mãe, vai perceber.