Ao Minuto

13:20
Beijos quentes e uma palmada marota: Pedro e Marisa trocam carícias à descarada - Big Brother
00:49

Beijos quentes e uma palmada marota: Pedro e Marisa trocam carícias à descarada

13:12
Quando não há cão, caça-se com gato: Concorrente lava a loiça com gel de banho - Big Brother
03:17

Quando não há cão, caça-se com gato: Concorrente lava a loiça com gel de banho

13:09
Hilariante: Bruna, Bruno, Dylan e Inês são 'caricaturados'... com os seus próprios objetos - Big Brother
04:53

Hilariante: Bruna, Bruno, Dylan e Inês são 'caricaturados'... com os seus próprios objetos

12:26
«Tu não merecias comer»: A polémica afirmação de Ana que leva Liliana a reagir - Big Brother
03:17

«Tu não merecias comer»: A polémica afirmação de Ana que leva Liliana a reagir

12:04
«Tu não sejas mentirosa!»: O polémico almoço de tomate e gelo volta a ser tema - Big Brother
01:17

«Tu não sejas mentirosa!»: O polémico almoço de tomate e gelo volta a ser tema

12:02
«Se eu não quero cozinhar para aquelas quatro pessoas, pronto!»: Liliana 'passa-se' com Ana - Big Brother
06:08

«Se eu não quero cozinhar para aquelas quatro pessoas, pronto!»: Liliana 'passa-se' com Ana

11:59
Mudanças no Ranking de Popularidade: Há um casal em "queda livre" - Big Brother

Mudanças no Ranking de Popularidade: Há um casal em "queda livre"

11:32
Gritos entre Ana e Liliana levam a concorrente a bater no balcão da cozinha. Leandro 'junta-se à festa' - Big Brother
07:48

Gritos entre Ana e Liliana levam a concorrente a bater no balcão da cozinha. Leandro 'junta-se à festa'

11:02
«Há um casal aqui dentro... um amor mais antigo»: Leandro abraça Marisa e lança provocação sobre segredo - Big Brother
04:47

«Há um casal aqui dentro... um amor mais antigo»: Leandro abraça Marisa e lança provocação sobre segredo

10:52
Escondida dentro do armário, Marisa Susana tenta "apanhar" Pedro e Marisa - Big Brother
03:58

Escondida dentro do armário, Marisa Susana tenta "apanhar" Pedro e Marisa

10:37
Marisa Susana acerta em cheio no segredo de Pedro! As imagens completas do momento - Big Brother

Marisa Susana acerta em cheio no segredo de Pedro! As imagens completas do momento

10:32
Pedro Jorge lança o pânico logo pela manhã: Há um novo roubo na casa! - Big Brother
03:00

Pedro Jorge lança o pânico logo pela manhã: Há um novo roubo na casa!

10:22
Um beijo "à socapa" e longos abraços logo pela manhã: «Adoro o teu cheiro» - Big Brother
01:07

Um beijo "à socapa" e longos abraços logo pela manhã: «Adoro o teu cheiro»

10:13
Beijos quentes e desejo por intimidade: No escurinho do quarto, Marisa e Pedro põem os segredos em risco - Big Brother

Beijos quentes e desejo por intimidade: No escurinho do quarto, Marisa e Pedro põem os segredos em risco

10:03
Beijos às escondidas e piropos atrevidos: As imagens calientes da noite de Pedro e Marisa - Big Brother

Beijos às escondidas e piropos atrevidos: As imagens calientes da noite de Pedro e Marisa

02:48
«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro - Big Brother
02:22

«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro

02:45
Marisa Susana expõe Marisa e Pedro: «Ela fez a casa pensar que ele era um monstro e ele fica bem com ela?» - Big Brother
01:36

Marisa Susana expõe Marisa e Pedro: «Ela fez a casa pensar que ele era um monstro e ele fica bem com ela?»

02:43
«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa - Big Brother
04:02

«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa

02:30
Marisa Susana cria teoria sobre Pedro e Marisa: «Ele disse que tinha interesse em mulheres mais velhas» - Big Brother
06:00

Marisa Susana cria teoria sobre Pedro e Marisa: «Ele disse que tinha interesse em mulheres mais velhas»

02:22
Beijos escaldantes e piropos. Marisa e Pedro não se resistem: «Eu olho para ti fico excitadona» - Big Brother
01:16

Beijos escaldantes e piropos. Marisa e Pedro não se resistem: «Eu olho para ti fico excitadona»

02:00
A ferver! Marisa e Pedro querem ter intimidade: «Quero-me entregar a ti de corpo e alma» - Big Brother
01:09

A ferver! Marisa e Pedro querem ter intimidade: «Quero-me entregar a ti de corpo e alma»

01:40
Liliana garante que já sabe tudo o que se passa entre Pedro e Marisa - Big Brother
02:29

Liliana garante que já sabe tudo o que se passa entre Pedro e Marisa

01:10
Marisa e Fábio em confronto aceso por causa de Liliana: «Queres penalizá-la!» - Big Brother
03:24

Marisa e Fábio em confronto aceso por causa de Liliana: «Queres penalizá-la!»

01:00
Marisa e Pedro descobertos: «Isto é ciúmes, estão muito à vontade, até tomam banho juntos» - Big Brother
05:34

Marisa e Pedro descobertos: «Isto é ciúmes, estão muito à vontade, até tomam banho juntos»

00:50
Apanhada em flagrante! Liliana apercebe-se do desconforto de Marisa no striptease de Pedro - Big Brother
05:34

Apanhada em flagrante! Liliana apercebe-se do desconforto de Marisa no striptease de Pedro

Acompanhe ao minuto

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Só visto! Marisa rompe as calças e Pedro fica maluco

Só visto! Marisa rompe as calças e Pedro fica maluco

Há 2 min
Beijos quentes e uma palmada marota: Pedro e Marisa trocam carícias à descarada

Beijos quentes e uma palmada marota: Pedro e Marisa trocam carícias à descarada

Há 47 min
Quando não há cão, caça-se com gato: Concorrente lava a loiça com gel de banho

Quando não há cão, caça-se com gato: Concorrente lava a loiça com gel de banho

Há 55 min
Hilariante: Bruna, Bruno, Dylan e Inês são 'caricaturados'... com os seus próprios objetos

Hilariante: Bruna, Bruno, Dylan e Inês são 'caricaturados'... com os seus próprios objetos

Há 58 min
Cristina Ferreira certa do futuro de Jéssica Vieira e João Oliveira? «Vão casar…»

Cristina Ferreira certa do futuro de Jéssica Vieira e João Oliveira? «Vão casar…»

Há 1h e 29min
«Tu não merecias comer»: A polémica afirmação de Ana que leva Liliana a reagir

«Tu não merecias comer»: A polémica afirmação de Ana que leva Liliana a reagir

Há 1h e 41min
«Tu não sejas mentirosa!»: O polémico almoço de tomate e gelo volta a ser tema

«Tu não sejas mentirosa!»: O polémico almoço de tomate e gelo volta a ser tema

Há 2h e 3min
«Se eu não quero cozinhar para aquelas quatro pessoas, pronto!»: Liliana 'passa-se' com Ana

«Se eu não quero cozinhar para aquelas quatro pessoas, pronto!»: Liliana 'passa-se' com Ana

Há 2h e 5min
Mudanças no Ranking de Popularidade: Há um casal em "queda livre"

Mudanças no Ranking de Popularidade: Há um casal em "queda livre"

Há 2h e 8min
Depois de Jéssica Vieira, Catarina Miranda também é protagonista de um videoclipe: e há um detalhe que as une

Depois de Jéssica Vieira, Catarina Miranda também é protagonista de um videoclipe: e há um detalhe que as une

Há 2h e 29min
Gritos entre Ana e Liliana levam a concorrente a bater no balcão da cozinha. Leandro 'junta-se à festa'

Gritos entre Ana e Liliana levam a concorrente a bater no balcão da cozinha. Leandro 'junta-se à festa'

Há 2h e 35min
Sandrina Pratas revela novos detalhes sobre o diagnóstico da filha: «Estávamos desconfiados...»

Sandrina Pratas revela novos detalhes sobre o diagnóstico da filha: «Estávamos desconfiados...»

Há 2h e 48min

Mais Vistos

Beijos às escondidas e piropos atrevidos: As imagens calientes da noite de Pedro e Marisa

Beijos às escondidas e piropos atrevidos: As imagens calientes da noite de Pedro e Marisa

Hoje às 10:03
Marisa Susana acerta em cheio no segredo de Pedro! As imagens completas do momento

Marisa Susana acerta em cheio no segredo de Pedro! As imagens completas do momento

Há 3h e 30min
Mudanças no Ranking de Popularidade: Há um casal em "queda livre"

Mudanças no Ranking de Popularidade: Há um casal em "queda livre"

Há 2h e 8min
O beijo aconteceu! As imagens escaldantes de Inês e Dylan na cama

O beijo aconteceu! As imagens escaldantes de Inês e Dylan na cama

8 nov, 15:28
Beijos quentes e desejo por intimidade: No escurinho do quarto, Marisa e Pedro põem os segredos em risco

Beijos quentes e desejo por intimidade: No escurinho do quarto, Marisa e Pedro põem os segredos em risco

Há 3h e 54min
Ver Mais

Notícias

Cristina Ferreira certa do futuro de Jéssica Vieira e João Oliveira? «Vão casar…»

Cristina Ferreira certa do futuro de Jéssica Vieira e João Oliveira? «Vão casar…»

Há 1h e 29min
Mudanças no Ranking de Popularidade: Há um casal em "queda livre"

Mudanças no Ranking de Popularidade: Há um casal em "queda livre"

Há 2h e 8min
Depois de Jéssica Vieira, Catarina Miranda também é protagonista de um videoclipe: e há um detalhe que as une

Depois de Jéssica Vieira, Catarina Miranda também é protagonista de um videoclipe: e há um detalhe que as une

Há 2h e 29min
Sandrina Pratas revela novos detalhes sobre o diagnóstico da filha: «Estávamos desconfiados...»

Sandrina Pratas revela novos detalhes sobre o diagnóstico da filha: «Estávamos desconfiados...»

Há 2h e 48min
Marisa Susana acerta em cheio no segredo de Pedro! As imagens completas do momento

Marisa Susana acerta em cheio no segredo de Pedro! As imagens completas do momento

Há 3h e 30min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro
02:22

«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro

Hoje às 02:48
Apanhada em flagrante! Liliana apercebe-se do desconforto de Marisa no striptease de Pedro
05:34

Apanhada em flagrante! Liliana apercebe-se do desconforto de Marisa no striptease de Pedro

Hoje às 00:50
Beijos no meio da cozinha! Pedro e Marisa em clima de romance: «Minha excitadona»
01:46

Beijos no meio da cozinha! Pedro e Marisa em clima de romance: «Minha excitadona»

Ontem às 11:50
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado

9 nov, 23:00
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Cristina Ferreira certa do futuro de Jéssica Vieira e João Oliveira? «Vão casar…»

Cristina Ferreira certa do futuro de Jéssica Vieira e João Oliveira? «Vão casar…»

Há 1h e 29min
Depois de Jéssica Vieira, Catarina Miranda também é protagonista de um videoclipe: e há um detalhe que as une

Depois de Jéssica Vieira, Catarina Miranda também é protagonista de um videoclipe: e há um detalhe que as une

Há 2h e 29min
Sandrina Pratas revela novos detalhes sobre o diagnóstico da filha: «Estávamos desconfiados...»

Sandrina Pratas revela novos detalhes sobre o diagnóstico da filha: «Estávamos desconfiados...»

Há 2h e 48min
Chegou o bebé! Catarina Siqueira anuncia nascimento do primeiro filho com Henrique de Carvalho

Chegou o bebé! Catarina Siqueira anuncia nascimento do primeiro filho com Henrique de Carvalho

Hoje às 09:52
Cara da TVI expõe mensagem chocante de seguidor depois de ataque à sua aparência

Cara da TVI expõe mensagem chocante de seguidor depois de ataque à sua aparência

Ontem às 22:18
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa
04:02

«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa

Hoje às 02:43
«És igual a ela!»: Pedro compara Marisa a Liliana e deixa-a furiosa
02:48

«És igual a ela!»: Pedro compara Marisa a Liliana e deixa-a furiosa

Ontem às 23:13
Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos
04:16

Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos

Ontem às 10:18
Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

12 nov, 11:22
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio
04:27

Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio

12 nov, 00:55
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Surpresa! Catarina Miranda aceita convite de conhecido cantor: "A protagonista"

Surpresa! Catarina Miranda aceita convite de conhecido cantor: "A protagonista"

Hoje às 09:46
Alvo de assédio, Sónia Jesus deixa alerta: "Fiquem atentas ao Instagram dos vossos 'boys'!"

Alvo de assédio, Sónia Jesus deixa alerta: "Fiquem atentas ao Instagram dos vossos 'boys'!"

Ontem às 15:26
Após ausência, Laura Galvão pede perdão e assume fase difícil: "Aos que desistiram de mim, temos pena!"

Após ausência, Laura Galvão pede perdão e assume fase difícil: "Aos que desistiram de mim, temos pena!"

Ontem às 14:41
Sandrina Pratas descobre problema de saúde da filha: "Ainda estou a processar tudo"

Sandrina Pratas descobre problema de saúde da filha: "Ainda estou a processar tudo"

Ontem às 14:31
Coladinhos e com a mão no pescoço: Jéssica Vieira surge com rosto conhecido... e já se fala em romance!

Coladinhos e com a mão no pescoço: Jéssica Vieira surge com rosto conhecido... e já se fala em romance!

Ontem às 12:31
Ver Mais Outros Sites