Ao Minuto
13:09
04:53
Hilariante: Bruna, Bruno, Dylan e Inês são 'caricaturados'... com os seus próprios objetos
12:02
06:08
«Se eu não quero cozinhar para aquelas quatro pessoas, pronto!»: Liliana 'passa-se' com Ana
11:32
07:48
Gritos entre Ana e Liliana levam a concorrente a bater no balcão da cozinha. Leandro 'junta-se à festa'
11:02
04:47
«Há um casal aqui dentro... um amor mais antigo»: Leandro abraça Marisa e lança provocação sobre segredo
10:13
Beijos quentes e desejo por intimidade: No escurinho do quarto, Marisa e Pedro põem os segredos em risco
02:48
02:22
«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro
02:45
01:36
Marisa Susana expõe Marisa e Pedro: «Ela fez a casa pensar que ele era um monstro e ele fica bem com ela?»
02:30
06:00
Marisa Susana cria teoria sobre Pedro e Marisa: «Ele disse que tinha interesse em mulheres mais velhas»
02:22
01:16
Beijos escaldantes e piropos. Marisa e Pedro não se resistem: «Eu olho para ti fico excitadona»
02:00
01:09
A ferver! Marisa e Pedro querem ter intimidade: «Quero-me entregar a ti de corpo e alma»
01:00
05:34
Marisa e Pedro descobertos: «Isto é ciúmes, estão muito à vontade, até tomam banho juntos»
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Hilariante: Bruna, Bruno, Dylan e Inês são 'caricaturados'... com os seus próprios objetos
Há 58 min
«Se eu não quero cozinhar para aquelas quatro pessoas, pronto!»: Liliana 'passa-se' com Ana
Há 2h e 5min
Depois de Jéssica Vieira, Catarina Miranda também é protagonista de um videoclipe: e há um detalhe que as une
Há 2h e 29min
Gritos entre Ana e Liliana levam a concorrente a bater no balcão da cozinha. Leandro 'junta-se à festa'
Há 2h e 35min
Mais Vistos
Beijos às escondidas e piropos atrevidos: As imagens calientes da noite de Pedro e Marisa
Hoje às 10:03
Notícias
Depois de Jéssica Vieira, Catarina Miranda também é protagonista de um videoclipe: e há um detalhe que as une
Há 2h e 29min
Sandrina Pratas revela novos detalhes sobre o diagnóstico da filha: «Estávamos desconfiados...»
Há 2h e 48min
EXCLUSIVOS
02:22
«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro
Hoje às 02:48
05:34
Apanhada em flagrante! Liliana apercebe-se do desconforto de Marisa no striptease de Pedro
Hoje às 00:50
01:46
Beijos no meio da cozinha! Pedro e Marisa em clima de romance: «Minha excitadona»
Ontem às 11:50
FORA DA CASA
Depois de Jéssica Vieira, Catarina Miranda também é protagonista de um videoclipe: e há um detalhe que as une
Há 2h e 29min
Sandrina Pratas revela novos detalhes sobre o diagnóstico da filha: «Estávamos desconfiados...»
Há 2h e 48min
Chegou o bebé! Catarina Siqueira anuncia nascimento do primeiro filho com Henrique de Carvalho
Hoje às 09:52
TVI Reality
04:02
«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa
Hoje às 02:43
Outros Sites
Surpresa! Catarina Miranda aceita convite de conhecido cantor: "A protagonista"
Hoje às 09:46
selfie
Alvo de assédio, Sónia Jesus deixa alerta: "Fiquem atentas ao Instagram dos vossos 'boys'!"
Ontem às 15:26
selfie
Após ausência, Laura Galvão pede perdão e assume fase difícil: "Aos que desistiram de mim, temos pena!"
Ontem às 14:41
selfie
Sandrina Pratas descobre problema de saúde da filha: "Ainda estou a processar tudo"
Ontem às 14:31
selfie