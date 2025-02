Sandrina pratas sobre Miguel Vicente: «O homem não está bem»

No balanço da organização das limpezas, Sandrina Pratas revela-se orgulhosa do trabalho feito, mas as mães Felicidade Sá e Lurdes Diniz discordam.

Miguel Vicente questiona Sandrina se durante a semana se sentiu desrespeitada por alguém, referindo-se a Iury Mellany numa situação em que não arrumou uma toalha.

Miguel traz para a mesa outro exemplo em que Sandrina levou uns boxers de João Ricardo até à cozinha e os colocou ao pé da comida. Sandrina fica ofendida com a observação e remata: “Os portugueses que decidam quando virem as imagens!”