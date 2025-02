Sandrina Pratas surpreende com investida sobre Miguel Vicente: «Vais sair daqui todo arrebentadinho por mim»

No Secret Story - Desafio Final, durante uma atividade, o Miguel considera que a Sandrina não quer o seu bem e confessa que se sente uma marioneta nas suas mãos e que a concorrente brinca com os seus sentimentos. A Inês atira que o Miguel é uma tentativa fracassada do Savate. A Joana pede uma justificação e o Tiago sugere que não deem conversa ao Miguel. Na vez da Sandrina, a concorrente retribui o “malmequer” ao Miguel, dizendo que o rapaz vai sair da casa “todo rebentado” por ela. Segue-se o Afonso que atribui o “bem-me-quer” ao Miguel, dizendo de forma irónica, que só quer o melhor para o algarvio.