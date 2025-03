Sandrina Pratas volta a abraçar a filha Ariel num vídeo amoroso!

Na Gala do Secret Story - Desafio Final, apresentada por Cláudio Ramos, Sandrina Pratas foi expulsa pelo público português, tendo sido a menos votada ao longo da semana.

Agora que está fora do programa, Sandrina emocionou os seus seguidores do Instangram ao partilhar um vídeo amoroso, que regista o reencontro com a filha Ariel, depois de ter passado várias semanas longe da família, para participar no reality show da TVI.

«O meu prémio» escreveu a ex-concorrente do Big Brother 2020 na publicação: «Isto sim vale tudo».