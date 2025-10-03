Sandro alvo de mexerico: A maioria concorda e Fábio corre em defesa do colega

No Secret Story 9 – Especial, Vera abriu o segundo mexerico: «Os guiões do Sandro saem-lhe todos ao lado». A concorrente concordou com a frase, deixando Sandro visivelmente ofendido por não entender a crítica. A maioria dos colegas alinhou com o mexerico, e Marisa Susana ironizou dizendo: «Se calhar é ele o vidente». Já Fábio não hesitou em defender o amigo, tentando aliviar a pressão sobre o barbeiro.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.