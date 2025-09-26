Já chegámos ao whatsapp!
Sandro desabafa com Fábio e Liliana: «Era fixe se pudessem acabar relações...»

No Secret Story 9, Sandro e Fábio falam sobre Liliana e sobre o seu relacionamento com o noivo Zé. Sandro desabafa que «era fixe que as pessoas pudessem acabar relações a partir de dentro da casa» sem receberem informações do exterior. Veja tudo.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país

  • Há 3h e 29min
Bruno Simão dá conselho a Sandro por causa de Liliana e Fábio: «Tens de saltar fora desse barco»
04:52

Bruno Simão dá conselho a Sandro por causa de Liliana e Fábio: «Tens de saltar fora desse barco»

19:47
Vera apaixonada por Inês? Dylan em choque com sentimentos inesperados
04:12

Vera apaixonada por Inês? Dylan em choque com sentimentos inesperados

19:37
Pedro é acusado de ser agressivo em pleno Especial e acaba a desentender-se com Fábio
03:42

Pedro é acusado de ser agressivo em pleno Especial e acaba a desentender-se com Fábio

19:28
Fábio tenta aproximar-se de Liliana, mas Carina recusa trocar de cama
04:58

Fábio tenta aproximar-se de Liliana, mas Carina recusa trocar de cama

19:19
«Ele se quiser que venha»: Rui apanha Ana a falar de si no corredor
04:37

«Ele se quiser que venha»: Rui apanha Ana a falar de si no corredor

19:02
Dylan confronta Vera sobre ligação com Bruno Simão! Veja as imagens
04:54

Dylan confronta Vera sobre ligação com Bruno Simão! Veja as imagens

18:49
Secret Story a ferver: O forte confronto que levou Cristina Ferreira a interromper programa em direto

Secret Story a ferver: O forte confronto que levou Cristina Ferreira a interromper programa em direto

Hoje às 11:52
Cristina Ferreira interrompe programa devido a forte discussão no «Secret Story 9»
02:35

Cristina Ferreira interrompe programa devido a forte discussão no «Secret Story 9»

Hoje às 11:18
Vestido azul de Cristina Ferreira brilha, mas o olhar é que domina. Veja o look que está a dar que falar

Vestido azul de Cristina Ferreira brilha, mas o olhar é que domina. Veja o look que está a dar que falar

21 set, 22:23
Marisa Susana desmaia depois de discussão? Vejas as imagens
11:02

Marisa Susana desmaia depois de discussão? Vejas as imagens

Há 2h e 24min
Pedro abre o coração e desaba em lágrimas. Marisa emociona-se ao ouvir o marido
04:36

Pedro abre o coração e desaba em lágrimas. Marisa emociona-se ao ouvir o marido

Hoje às 12:52
Momento Viral! Catarina Miranda em pânico com partida de Afonso Leitão

Momento Viral! Catarina Miranda em pânico com partida de Afonso Leitão

Há 40 min
Cristiana Jesus surpreende fãs com imagens do pós-operatório: «Peço às pessoas sensíveis que não se choquem»

Cristiana Jesus surpreende fãs com imagens do pós-operatório: «Peço às pessoas sensíveis que não se choquem»

Há 1h e 34min
Catarina Miranda anuncia regresso explosivo! Conheça os detalhes

Catarina Miranda anuncia regresso explosivo! Conheça os detalhes

Há 3h e 21min
Zé devia falar com Liliana? Cristina Ferreira deixa dúvida no ar: «Domingo é dia de gala...»

Zé devia falar com Liliana? Cristina Ferreira deixa dúvida no ar: «Domingo é dia de gala...»

Há 3h e 34min
Afinal o que é um gémeo evanescente? Explicamos o segredo mais intrigante do Secret Story

Afinal o que é um gémeo evanescente? Explicamos o segredo mais intrigante do Secret Story

Hoje às 12:00
Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

23 set, 12:22
Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

23 set, 11:49
«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera
01:07

«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera

23 set, 09:27
«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'
01:07

«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'

23 set, 09:25
Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»
08:18

Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»

21 set, 23:46
Momento Viral! Catarina Miranda em pânico com partida de Afonso Leitão

Momento Viral! Catarina Miranda em pânico com partida de Afonso Leitão

Há 40 min
Cristiana Jesus surpreende fãs com imagens do pós-operatório: «Peço às pessoas sensíveis que não se choquem»

Cristiana Jesus surpreende fãs com imagens do pós-operatório: «Peço às pessoas sensíveis que não se choquem»

Há 1h e 34min
Catarina Miranda anuncia regresso explosivo! Conheça os detalhes

Catarina Miranda anuncia regresso explosivo! Conheça os detalhes

Há 3h e 21min
Zé devia falar com Liliana? Cristina Ferreira deixa dúvida no ar: «Domingo é dia de gala...»

Zé devia falar com Liliana? Cristina Ferreira deixa dúvida no ar: «Domingo é dia de gala...»

Há 3h e 34min
Afinal o que é um gémeo evanescente? Explicamos o segredo mais intrigante do Secret Story

Afinal o que é um gémeo evanescente? Explicamos o segredo mais intrigante do Secret Story

Hoje às 12:00
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa
04:27

Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa

19 set, 19:16
Hilariante! Afonso Leitão surpreende Catarina Miranda de forma insólita: veja o vídeo!

Hilariante! Afonso Leitão surpreende Catarina Miranda de forma insólita: veja o vídeo!

Há 1h e 58min
De regresso à TVI, Catarina Miranda: "Não vai ser só uma aparição"

De regresso à TVI, Catarina Miranda: "Não vai ser só uma aparição"

Há 2h e 45min
Catarina Miranda anuncia regresso à TVI: "Faltam poucos dias"

Catarina Miranda anuncia regresso à TVI: "Faltam poucos dias"

Hoje às 12:16
João Ricardo janta com companhia especial e o momento gera reação: "Ciumenta"

João Ricardo janta com companhia especial e o momento gera reação: "Ciumenta"

Ontem às 16:58
Kina: "Jesus Cristo viu a minha alma e salvou-me!"

Kina: "Jesus Cristo viu a minha alma e salvou-me!"

Ontem às 15:54
