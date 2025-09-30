Sandro e Ana Cristina em picardia: «Tens medo de magoar as pessoas»

No Secret Story 9, os concorrentes foram desafiados pela Voz a preencher o «Mural das Verdades» com uma afirmação absoluta. Sandro foi o primeiro a participar e deixou a frase: «Todos falam do jogo uns dos outros, mas, na verdade, ninguém sabe definir o seu». Ana Cristina reagiu, admitindo que age de acordo com as situações. Sandro, por sua vez, contrapôs, acusando a colega de tentar sempre «amenizar a situação». A troca de opiniões acabou por gerar uma picardia entre os dois, deixando o ambiente mais tenso na casa. Joana e Bruno também intervieram, acusando Sandro de estar a generalizar na sua frase.
Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
