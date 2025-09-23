Sandro é questionado por algo da casa, mas a resposta só envolve Cristiano Ronaldo

No Secret Story 9, a Voz desafia os concorrentes a sentarem-se e a fazerem questões uns aos outros. Pedro Jorge lança questão a Sandro, mas este resume a resposta a falar de Cristiano Ronaldo, de quem é próximo.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:
CARINA – 761 20 20 06
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
