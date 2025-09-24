Sandro fala sobre a sua dura vida familiar: «Meti um pé fora de casa»

No Secret Story 9, Sandro abriu o coração e partilhou um dos episódios mais marcantes e dolorosos da sua vida. O concorrente recordou o período em que foi torturado pela madrasta durante 12 anos, uma experiência que descreveu como profundamente traumática. O desabafo emocionou os colegas e revelou um lado mais íntimo e vulnerável do participante, que encontrou no jogo um espaço para expor a sua história de superação.

