Na gala do Secret Story 9, Sandro entra em estúdio, depois de ter sido expulso pelos portugueses. O ex-concorrente teve oportunidade de ouvir o que os comentadores têm a dizer sobre si, ficar a conhecer alguns segredos e revelar o seu: «Já fui obeso».
Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável
Secret Story
Hoje às 00:47
