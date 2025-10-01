Sandro investido em descobrir o segredo que une Fábio e Vera: «O à vontade com que pôs as mãos...»

No Secret Story 9, o percalço que Vera teve com as maminhas na primeira semana continua a ser assunto. Rui criticou a concorrente por acusar Dylan de não ser de confiança quando esta permitiu que Fábio lhe tocasse no peito, estando ela com Dylan. Mais tarde, Sandro mostra-se investido em descobrir o segredo que une Fábio e Vera: «O à vontade com que pôs as mãos...».

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

