Sandro «precisa de um guião»? Pedro critica forte e feio o colega: «Ficaste atordoado»

No Secret Story 9, os concorrentes foram desafiados pela Voz a fazerem as perguntas que há muito têm guardadas. Pedro perguntou a Leandro se este precisa «de um mapa ou um guião para se encontrar no jogo», uma vez que ficou atordoado com o facto de Fábio ter revelado parte do seu segredo, que envolve Vera, e de todos os conflitos que isso gerou na casa. Veja a resposta.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!

 

  • Há 2h e 51min
