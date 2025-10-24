Sandro quer juntar Liliana e Zé? Lídia conta tudo em direto

No Secret Story 9, durante o Última Hora, Lídia fez uma confissão e garantiu que Sandro, ex-concorrente, está focado em voltar a juntar Liliana e Zé. Imagens do momento: Sandro tenta convencer Liliana a terminar com Zé. E a reação dela chocou todos - Secret Story - TVI.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País