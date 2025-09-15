Sandro revela quanto pagam os jogadores de futebol pelo corte de cabelo e há um que paga quatro vezes mais

O Secret Story - Casa dos Segredos 9, Sandro revela aos colegas quanto lhe pagam os jogadores de futebol pelo corte de cabelo. O que verdadeiramente surpreendeu todos foi o facto de haver um que paga quatro vezes mais.

Barbeiro das estrelas, Sandro já cortou o cabelo a jogadores como John Terry e Cristiano Ronaldo. Viveu uma infância difícil e com grandes desafios, mas garante que cada experiência o tornou ainda mais resiliente. Pai de três filhas, namora com uma jovem de 20 anos. Enérgico, divertido e teimoso, diz que já sobreviveu a muito e que está mais que pronto para este desafio.

